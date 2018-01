Skandal um Politiker: Es gibt mindestens 5 Opfer!

Am vergangenen Donnerstag klickten daraufhin die Handschellen für den bislang in seiner Gemeinde angesehenen Politiker. Während der Beschuldigte, in dessen Haus dann auch noch NS-Devotionalien und verbotene Waffen gefunden wurden, seither in einer U-Haft-Zelle in St. Pölten sitzt, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.