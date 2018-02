Österreicher sehen in Freizeit am liebsten fern

Traditionelle Medien wie Radio und Printmedien büßten dagegen an Bedeutung ein. Während 2005 noch 90 Prozent der Österreicher regelmäßig Radio hörten, sind es aktuell 77 Prozent. Auch das Lesen von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten (Print) nahm weiter an Bedeutung ab (von 2005 mit 74 Prozent auf aktuell 61 Prozent). Demgegenüber steht das Lesen von Online-Ausgaben der Zeitungen bzw. Zeitschriften: Bereits 39 Prozent der Österreicher gaben an, Zeitungen bzw. Zeitschriften regelmäßig online zu lesen.