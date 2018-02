Deutschland bezieht Stellung im Fall Yücel

"Eingriff in Freiheitsrecht nicht grenzenlos möglich"

"Wir legen in der Stellungnahme auch dar, dass selbst in einem Notstandsfall, auf den die Türkei sich aufgrund des gescheiterten Putschversuchs von 2016 beruft, ein Eingriff in das Freiheitsrecht aus Art. 5 der Konvention nicht grenzenlos möglich ist", heiße es aus dem deutschen Justizministerium. Artikel fünf der Europäischen Menschenrechtskonvention schützt Freiheit und Sicherheit der Bürger auch vor staatlichen Eingriffen.