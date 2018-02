Mutter des Kinder-Killers: „Sie werden ihn töten!“

Der Stiefvater des ermordeten Buben war zum Zeitpunkt der grausamen Tat Mitglied der "Bandidos". Bei der Trauerfeier für den Kleinen rückten Hunderte Rocker an. Wie die "Bild" am Donnerstag berichtete, sitzen in den für die Inhaftierung von Marcel H. infrage kommenden Gefängnissen derzeit rund 100 Rocker ein. Obwohl der Verurteilte besonders geschützt wird, werden ihm seine Mitinsassen das Leben zur Hölle machen, denn in der Gefängnishierarchie stehen Pädophile und Kindermörder ganz unten. Der Killer wird zunächst in der Justizvollzugsanstalt Wuppertal bleiben und danach in eine sozialtherapeutische Einrichtung verlegt.