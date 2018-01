Kindermörder Marcel H. fasst lebenslange Haft aus

Die Fotos der furchtbar zugerichteten Leichen waren kurz nach den Taten im Internet aufgetaucht und hatten für Furcht und Entsetzen gesorgt. Auch deswegen soll der Beschuldigte ein Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 90.000 Euro an die Mütter seiner Opfer zahlen. Nach dem zweiten Mord hatte sich Marcel H. in einem Imbiss in seiner Nachbarschaft, dem "Thessaloniki Grill", selbst gestellt.