Rezept der Woche: Mostbratl mit Gemüse

Zubereitung: Ofen auf 180 Grad vorheizen. Fleisch salzen und pfeffern. Gemüse schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Speck in Streifen schneiden. Petersilie hacken. Öl in einer Kasserolle erhitzen. Das Fleisch darin kurz rundum anbraten. Das Gemüse dazugeben. Most mit Suppe vermengen und 2 Drittel davon angießen. Im Backrohr ca. 90 Minuten braten. Zwischendurch mit dem restlichen Mostgemisch übergießen. Mit beliebiger Beilage servieren