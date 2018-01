Archäologen entdecken 1500 Jahre alte Poolanlage

Am Stadtrand von Jerusalem habe israelische Archäologen eine rund 1500 Jahre alte Poolanlage entdeckt. Die Becken mit einer Art Springbrunnen stammten aus dem byzantinischen Zeitalter, teilte die israelische Altertumsbehörde mit. Ein großer Pool habe sich im Zentrum der weitläufigen Anlage am Fuße einer Kirche in Ein Hanya befunden.