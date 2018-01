Jedes zweite Unternehmen plant Robotereinsatz

Aktuell setzen sich der Umfrage zufolge 53 Prozent der Befragten mit der Optimierung durch automatisierte Arbeitsprozesse auseinander. Die Berater sehen deutliche Zuwächse in den kommenden Jahren: "Wir rechnen damit, das sich 2020 weltweit schon 72 Prozent der Unternehmen auf robotergesteuerte Prozesse fokussieren werden", so Werner Kolarik, Partner bei Deloitte in Österreich, am Mittwoch laut Pressemitteilung.