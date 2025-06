Olympia-Vorfreude auf der 52 Millionen-Anlage

In einem Traditionsort mit der modernsten Anlage der Welt ist im kommenden Februar die Biathlon-Elite zu Gast. 52 Millionen Euro wurden in die Sportstätte in Antholz investiert, auf der in 250 Tagen die ersten Olympia-Medaillen im Biathlon vergeben werden. „Das Beste, das es gibt, das setzt neue Maßstäbe“, schwärmte Christoph Sumann bei einer Besichtigung am Dienstag in Antholz.