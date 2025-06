Diese tierischen Gefahren sind auf dem Vormarsch

Spanien und Italien in Alarmbereitschaft

Insgesamt soll die Population der Borstentiere dort auf zwei Millionen angestiegen sein. Rund 400.000 Tiere werden jährlich erlegt, in zehn Landkreisen rund um Madrid ist das Jagen mittlerweile das ganze Jahr über erlaubt. Auch Käfigfallen sollen helfen, die Tiere von den Menschen fernzuhalten. Begründet wird der Wildschwein-Vormarsch mit dem Phänomen „España vaciada“, da dieser dort vermehrt stattfindet, wo Menschen in Richtung Städte und Küste weggezogen sind.