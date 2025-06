Landeshauptmann Kaiser für Änderung des Asylrechts

Diese Ansage ist eine Wende in der Migrationspolitik der SPÖ! Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser unterstützt den Anstoß für eine Überarbeitung der Menschenrechtskonvention in Migrationsfragen. Die Frage, ob die Regelungen der EMRK in einer veränderten Welt noch greifen, sei legitim. „Sie muss gestellt werden“, fordert Kaiser in seinem Blog, in den die „Krone“ als Erstes Einblick bekommen hat, eine „offene Diskussion“.