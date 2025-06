Nach Final-Debakel: Inzaghi verlässt Inter Mailand

Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, Inzaghi werde noch in dieser Woche einen Dreijahresvertrag bei Al-Hilal unterschreiben. Dieser sehe ein „riesiges Gehalt“ vor. In den Medien war zuletzt von einem Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro pro Saison die Rede gewesen. Laut „Gazzetta dello Sport“ fliegt Inzaghi am Wochenende in die USA, wo die Klub-WM steigt.