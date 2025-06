„Swift-Terror“: Komplize muss bald vor Gericht

Laut Anklage eng vernetzt in heimischer IS-Szene

Sein enger Freundes- und Bekanntenkreis in der Zeit habe aus zentralen Figuren der österreichischen IS- und salafistischen Szene bestanden. Neben Beran A. sollen sich darunter zwölf weitere Personen befinden, die wegen Terrorverdachts bekannt oder teils verurteilt sein sollen. Dazu zählt etwa Abu B., der als Drahtzieher in den Wiener Bandenkriegen der sogenannten „505er“-Gruppe gelten soll. Auch Ali K. wird genannt – ein 17-Jähriger, der 2024 wegen eines geplanten Terroranschlags am Wiener Hauptbahnhof zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt wurde.