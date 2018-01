Videospiel-Rekord nach 35 Jahren aberkannt

Rogers war am 1. September 1982 in angeblich 5,51 Sekunden im Atari-2600-Game "Dragster" über die Ziellinie gerast. Doch als im vergangenen Jahr per Video der Beweis erbracht wurde, dass selbst mit Unterstützung eines Computers keine Zeit unter 5,57 Sekunden zu erreichen ist, wurden Zweifel an Rogers Rekord laut.