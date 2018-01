Sexuelle Avancen abgewehrt: 3,5 Jahre Haft

Wollte der 20-Jährige Drogen und Geld?

Ganz anders schilderte das Opfer die Geschehnisse. Er berichtete, dass der 20-Jährige kurz nach Mitternacht bei ihm in der Wohnung auftauchte und nach Drogen und Geld verlangte. Da er gesehen hatte, dass der Marokkaner beim ersten Besuch weit mehr Banknoten in der Brieftasche hatte, soll er in räuberischer Absicht zugestochen haben, was dem 20-Jährigen zunächst auch eine Anklage wegen versuchten schweren Raubes einbrachte. "Er schien mir nicht normal", sagte der 30-Jährige über seinen späten Besuch. Er habe zunächst einen heftigen Schlag auf den Kopf gespürt. "Es fühlte sich wie ein Stromschlag an." Dann habe er gemerkt, dass er am ganzen Körper blute, sagte er unter Tränen.