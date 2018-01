Jänner-Bilanz: Extrem mild, enorme Niederschläge

Geringste Zahl an Frosttagen in Wien, Linz, Bregenz

Wie ungewöhnlich mild es in den Niederungen war, zeigt auch die Auswertung der Frosttage (die Zahl der Tage mit Tiefstwert unter null Grad, Anm.). An der ZAMG-Wetterstation Hohe Warte in Wien gab es mit nur vier Frosttagen den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1872. Auch in Linz (vier Frosttage in diesem Jänner) und Bregenz (drei Frosttage) gab es seit Beginn der jeweiligen Messreihe im Jänner noch nie so wenige Tage mit Frost wie heuer.