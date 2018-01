Strache-Vize: „Kein Platz für Idioten in der FPÖ“

"Persönlich werfe ich ihm nichts vor"

Die klaren Worte in der für die FPÖ heiklen Causa will Haimbuchner aber nicht als Rücktrittsaufforderung verstanden wissen. "Die Frage ist, was er (Landbauer, Anm.) gewusst hat. Persönlich werfe ich ihm nichts vor. Dazu kenne ich seine Verhältnisse nicht, oder was er zu verantworten hat", so Haimbuchner zur "Krone".