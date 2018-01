Bluttat nahe Münster: DNA-Treffer in Österreich

Laut Aussendung der Landespolizeidirektion Oberösterreich ersuchte die Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster am 4. Jänner 2018 das "Gemeinsame Zentrum Passau" um Unterstützung in dem Fall. Ein 71-jähriger Rollstuhlfahrer war am Heiligen Abend in seiner Wohnung in Beelen tot aufgefunden. Eine Obduktion ergab, dass der Mann erschlagen wurde. Am Tatort sicherten die Ermittler eine DNA-Spur.