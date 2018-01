Europas vergessener Krieg im Osten der Ukraine

Unterstützung von Krisen- und Tageszentren sowie Schulen in der Pufferzone

Familienhäuser für Sozialwaisen und Familienhilfe

Insgesamt 50.000 Kindern soll durch die Aktion im Krisengebiet und zwischen den Fronten das Überleben sowie eine Grundausbildung gesichert werden:

Mit 10 Euro werden Unterrichtsmaterialien für ein Kind für ein Semester erworben.

Mit 30 Euro erhält ein Kind eine Mahlzeit in einer Betreuungseinrichtung für ein Monat.

SPENDENKONTO

Erste Bank: IBAN AT23 2011 1000 0123 4560

BIC GIBAATWWXXX

Kennwort: Kinder in Not

www.caritas.at/kinder