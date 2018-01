Wird Erdogans Krieg zur blutigen Niederlage?

Kurden erhalten Unterstützung aus dem Westen

Unterstützung erhalten die kurdischen Kämpfer von Freiwilligen aus den USA, Großbritannien und Deutschland, berichteten die oppositionellen "Syrischen Demokratischen Streitkräfte" (SDF) am Mittwoch. "Dutzende" westliche Kämpfer, die bisher im Einsatz gegen den "Islamischen Staat" (IS) gewesen seien, seien in die Region Afrin gekommen. "Es war der Wunsch eines Teils der ausländischen Kämpfer, die in Rakka gekämpft haben und die in Deir al-Zor kämpfen, nach Afrin zu kommen", sagte der führende SDF-Vertreter Redur Xelil der Nachrichtenagentur Reuters. Die vom Westen im Kampf gegen den IS unterstützten SDF werden von der Kurdenmiliz YPG dominiert, die wiederum von der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird.