5000 Euro Belohnung für Hinweise auf Friedrich F.

Hatten Insider am Donnerstag noch von Beträgen von bis zu 20.000 Euro als Belohnung für Hinweise auf den seit fast drei Monaten verschollenen mutmaßlichen Doppelmörder von Stiwoll gesprochen, steht nun fest: Für Tipps, die zur Ergreifung von Friedrich F. führen, werden 5000 Euro ausgelobt. Wie berichtet, ebbten Informationen seitens der Bevölkerung rund um einen möglichen Aufenthaltsort des dringend Gesuchten zuletzt immer stärker ab. Mittlerweile gebe es "keinen Hinweis" sowie "keine objektiven Spuren seit dem Auffinden des Fluchtfahrzeuges" des Todesschützen mehr, so die Bilanz der "Soko Friedrich" am Freitag. Diese beendet Anfang Februar ihre Tätigkeit.