Jetzt Kopfgeld auf den Doppelmörder von Stiwoll

Video-Kanal nicht mehr abrufbar

Waren seitens der Bevölkerung zunächst Hunderte Hinweise rund um mutmaßliche Sichtungen des dringend Tatverdächtigen bei der Polizei eingegangen, ging die Zahl der Anrufe und Tipps zuletzt immer stärker zurück. Im Gegensatz dazu stieg die Zahl der Abrufe jener Videos, die der als Querulant bekannte Friedrich F. in der Vergangenheit ins Netz gestellt hatte. Diese hatten in der Vorwoche insgesamt die 100.000-Klick-Marke geknackt. Am Donnerstag war der Kanal des gesuchten 66-Jährigen auf der Videoplattform YouTube allerdings nicht mehr abrufbar.