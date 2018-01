Kann die Polizei den Schwarzen Block stoppen?

"Wir müssen mit allem rechnen", sagte der Wiener Polizeisprecher Paul Eidenberger Freitagfrüh gegenüber krone.at – nur Stunden vor dem Start des höchst umstrittenen Wiener Akademikerballs, nur Stunden vor dem Beginn angekündigter Proteste, die die Innenstadt ab dem Nachmittag lahmlegen und die Kräfte der Exekutive in Atem halten werden. Auch mit der Beteiligung "radikaler und gewaltbereiter Teilnehmer" werde seitens der Exekutive gerechnet, so der Sprecher. "Vorbereitet sind wir in jedem Fall."