Verschollener Doppelmörder: 100.000 Videoabrufe

Die Hinweise werden weniger, die Spuren erkalten: Seit dem Doppelmord im steirischen Stiwoll Ende Oktober fehlt jeder Hinweis auf den Verbleib des mutmaßlichen Todesschützen Friedrich F. Nach wie vor ist ungeklärt, ob der 66-jährige Tatverdächtige noch am Leben ist, möglicherweise bei einem Gesinnungsgenossen untertauchte – oder vielleicht bereits tot ist. In Vergessenheit geraten die grausame Bluttat, bei der zwei Menschen ihr Leben verloren, und der als Querulant bekannte 66-Jährige aber in keinem Fall – das zeigt sich nicht zuletzt anhand der immer noch steigenden Abrufe der Videos, die Friedrich F. auf YouTube veröffentlichte.