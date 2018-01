Häftling bekam von Justiz Hotelzimmer bezahlt

Der 28-Jährige sitzt eine Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten in der Justizanstalt Suben in Oberösterreich ab und sollte jüngst in Wien gegen einen mutmaßlichen Komplizen eines Überfalls auf ein Wettbüro aussagen, berichtete die Gratiszeitung "Heute". Doch der Häftling wurde nicht etwa per Gefängnistransport in die Bundeshauptstadt gebracht, sondern reiste selbst mit dem Zug an – alleine. Auch verbrachte er noch eine Nacht in einem Hotel – ebenfalls alleine.