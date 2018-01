Xbox Game Pass: Künftig auch neue Games im Abo

Gute Nachrichten für alle "Xbox Game Pass"-Nutzer: Wie Microsoft am Dienstag mitteilte, werden künftig alle hauseigenen Neuerscheinungen bereits zum Launch in dem Spiele-Abo enthalten sein. Als erster Titel steht "Sea of Thieves" zum Release am 20. März in der Game-Pass-Spielebibliothek zur Verfügung. Titel wie "Crackdown 3" und "State of Decay 2" sollen pünktlich zum Release folgen.