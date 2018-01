Mozarthof soll saniert und wiederbelebt werden

Das Jugendforum Mozarthof feiert heuer sein 35-Jahr-Jubiläum. 1983 hatte die Stadt Klagenfurt das ehemalige Hotel für Jugendzwecke gekauft. Der ehemalige Tanzsaal wurde seitdem als Konzertsaal genutzt. Regelmäßige Veranstaltungen locken die Jugend in das in die Jahre gekommene Jugendforum. So gibt’s am 26. Jänner zum Beispiel ein „Mario Kart Turnier“.