Schüler spionierten fürs Schummeln Lehrer aus

Der Daten-Klau war drei Wochen vor Weihnachten passiert. Schüler der 11. und 12. Schulstufe in der HAK Steyr hatten die Passwörter mehrerer Lehrer ausspioniert. Zum Beispiel beim Tafel löschen, indem sie den Pädagogen über die Schulter blickten, wenn diese am PC arbeiteten, so HAK-Direktorin Ute Wiesmayr.