Erneut Tausende Touristen in Zermatt eingeschneit

Zermatt liegt am Fuß des weltberühmten Matterhorns auf gut 1600 Metern Höhe. In der Skisaison 2016/17 verzeichnete das Gebiet 1,16 Millionen Übernachtungen - zumeist von Gästen aus der Schweiz, Deutschland, Großbritannien und den USA. Der 5500-Einwohner-Ort hat etwa 13.500 Betten in Hotels und Ferienwohnungen.