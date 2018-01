Deutsche im Irak zum Tode verurteilt

Gemeinsam mit Töchtern dem IS angeschlossen

"Die Beschuldigte hat während der Vernehmungen zugegeben, Deutschland in Richtung Syrien und anschließend den Irak verlassen zu haben, um sich dem IS mit ihren beiden Töchtern anzuschließen", erklärte der Richter. Die Töchter hätten Mitglieder des IS geheiratet. Wie das Magazin "Zeit" berichtet, habe die 50-Jährige zuletzt in Mannheim gewohnt. Zum IS sei sie gezogen, nachdem sie einen Mann im Internet kennengelernt hatte, der ihr vorgeschwärmt hatte, wie schön es im "Kalifat" sei.