Schulz warnt vor Neuwahlen bei Nein zur „GroKo“

"Entscheidung von enormer Bedeutung für die Zukunft in ganz Europa - und für die SPD"

Ähnliches formulierte Schulz in einem Rundschreiben per Mail an die SPD-Mitglieder. Darin mahnte der ehemalige EU-Parlamentspräsident zudem, dass die Entscheidung am Sonntag "von enormer Bedeutung für die Zukunft in Deutschland (...), in ganz Europa - und für die SPD" sei. Es gehe darum, Deutschland moderner zu machen und einen Aufbruch in Europa einzuleiten.