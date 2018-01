Union und SPD einig: Zuwanderung wird begrenzt

Geeinigt haben sich die Parteien in den Gesprächen darauf, die Zahl der Zuwanderer nach Deutschland inklusive Kriegsflüchtlingen, vorübergehend Schutzberechtigten sowie Familiennachzug und "Resettlement" auf 180.000 bis 220.000 pro Jahr zu beschränken. Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz soll mit Einschränkungen wieder zugelassen werden - pro Monat soll 1000 Menschen der Nachzug nach Deutschland gewährt werden. "Im Gegenzug laufen die EU-bedingten 1000 freiwilligen Aufnahmen pro Monat von Migranten aus Griechenland und Italien aus", heißt es in dem gemeinsamen Papier. Der Familiennachzug für subsidiär Geschützte, der noch bis Mitte März ausgesetzt ist, war einer der Knackpunkte in den Sondierungsverhandlungen. Im Gegensatz zur Union wollte die SPD die zweijährige Aussetzung nicht verlängern.