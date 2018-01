Frontalunfall auf Schneefahrbahn

Auf der winterlichen Fahrbahn kam es am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zu einem Frontalcrash auf der Nettingsdorfer Landesstraße in Lining. Eine 67-Jährige aus Neuhofen an der Krems kam dabei in den Gegenverkehr und krachte gegen den Pkw eines Sierningers (43). Die Autolenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Linz gebracht.