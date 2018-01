Medienschelte: Trump verteilte „Fake News Awards“

Das Komitee zum Schutz von Journalisten erklärte dagegen in der Nacht, dass Bedrohungen von Journalisten und der Pressefreiheit keinerlei Anlass zum Spaßen gäben. Das CPJ erklärte auf Twitter in Anlehnung an Formulierungen etwa bei Filmauszeichnungen und auch mit Trump'schen Großbuchstaben: "In der Kategorie Gesamtleistung im Untergraben der globalen Pressefreiheit ist der GEWINNER der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump."