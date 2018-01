Kinderkanal-Liebespaar erhält nun Polizeischutz

Malvina: "Man will uns fertigmachen"

Die Sendung, die im Rahmen der Kinderkanal-Reihe "Schau in meine Welt" ausgestrahlt wurde, polarisiert enorm. Dabei wollten die Senderverantwortlichen lediglich einen Aufklärungs- und Informationsfilm präsentieren. Das junge Paar selbst kam nach all dem Wirbel um eine zunächst falsche Altersangabe und um ein "Like" Diaas für den deutschen Hassprediger Pierre Vogel auf Facebook in einer Sondersendung am Wochenende erstmals zur Causa zu Wort. "Seelisch geht es uns nicht sehr gut", sagte der 19-Jährige. Er werde im Internet als Terrorist dargestellt, das sei ganz falsch. Man lege "jedes Wort von ihm auf die Goldwaage", beklagte Malvina. Man wolle ihren Freund fertigmachen, "um unsere Beziehung fertigzumachen", sagte sie.