33 Fahrzeuge nach Crash in Tschechien verkeilt

Bei starkem Schnee ist es in Tschechien zu einer Massenkarambolage gekommen. In den schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn D1 zwischen Prag und Brünn (Brno) waren am Dienstag 24 Lastwagen und neun Autos verwickelt. Die Rettungskräfte brachten zehn Menschen ins Krankenhaus, darunter einen Schwerverletzten, wie die Agentur CTK berichtete.