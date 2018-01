Mega-Hype um Sneakers mit integrierter Jahreskarte

Der erwartete Ansturm auf Adidas-Turnschuhe mit integriertem Jahresticket für die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin ist nicht ausgeblieben. Nach tagelangem Ausharren bei Schnee und Eiseskälte startete der Verkauf der EQT-Support 93/Berlin am Dienstagvormittag in zwei Schuhgeschäften in der deutschen Bundeshauptstadt - und für die wartenden Kunden der Kampf um ihre Schuhe. Da lediglich 500 Stück produziert wurden und der Preis mit 180 Euro wesentlich niedriger ist als jener einer normalen Jahreskarte der Berliner Verkehrsbetriebe (über 700 Euro), ist es nicht verwunderlich, dass so viele Menschen sich um die Sneakers bemühten.