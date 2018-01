Adidas-Sneakers als günstige Öffi-Jahreskarte

Nein, es handelt sich hierbei um keinen Scherz! Der Sportbekleidungsproduzent Adidas bringt tatsächlich gemeinsam mit den Berliner Verkehrsbetrieben einen gemeinsamen Freizeitschuh heraus, der nicht nur den Sitzgarnituren in den städtischen Verkehrsmitteln nachempfunden ist, sondern gleichzeitig in sämtlichen U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Fähren der deutschen Bundeshauptstadt als Jahresticket akzeptiert wird. Die Jahreskarte ist in der Zunge des Schuhs integriert.