Pakistan: Fatwa gegen Selbstmordanschläge erlassen

Selbstmordattentäter von islamistischen Terrorgruppen wie Al-Kaida, den Taliban oder dem Islamischen Staat haben in den vergangenen Jahren weltweit Zehntausende Menschen getötet. In Pakistan starben rund 70.000 Menschen. Die Regierung hofft nun darauf, dass das Dekret ihr Auftrieb im Kampf gegen islamischen Fundamentalismus verleiht. Am aktivsten sind islamistische Aufständische in der rohstoffreichen Provinz Baluchistan, die an den Iran und Afghanistan grenzt.