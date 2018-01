Jeder fünfte Wiener ist akut von Armut bedroht

Quote in Deutschland geradezu explodiert

Aussagekräftig ist dafür die langjährige Betrachtung der Eurostat-Daten. Während in unserem Land die Quote der armutsgefährdeten Arbeitslosen seit 2005 von 45,5 Prozent auf 47 Prozent im Jahr 2016 gestiegen ist, ist sie in Deutschland seit der Einführung von Hartz IV geradezu explodiert – und zwar von 41 Prozent im Jahr 2005 auf 71 Prozent im Jahr 2016.