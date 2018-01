Die Tücken bei der Notstandshilfe

Degressives Modell "verstärkt die Saisonarbeit"

Im Regierungsprogramm wird sinngemäß ausgeführt, dass man das "degressiver" gestalten will, also am Anfang mehr, am Ende weniger Geld. Das soll dazu führen, dass Jobangebote häufiger angenommen werden, weil heute der Anreiz, eine Beschäftigung anzunehmen, manchmal zu gering sei. "Das kann man so sehen, aber es ist nicht das Hauptproblem auf unserem Arbeitsmarkt", ist Hofer skeptisch. Seine Argumente: Wenn man in den ersten Monaten mehr Arbeitslosengeld zahlt, ist das indirekt eine Förderung der Saisonarbeiter (Bau, Tourismus), die zwar öfter, aber kurz ohne Job sind.