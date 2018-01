Jane Fonda ließ sich Geschwür an Lippe entfernen

Krebsschock für Jane Fonda. Die 80-Jährige tauchte bei einem PR-Event fuer ihre Serie "Grace and Frankie" mit einem Pflaster an der Lippe auf. Und nahm kein Blatt vor den Mund, als sie darauf angesprochen wurde: “Mir wurde ein bösartiges Gewächs entfernt. Es ist alles ok, aber es dauert etwas, bis es geheilt ist." DJ Howard Stern verriet sie später noch: “Sie haben eine Biopsie gemacht. Alles ist gut.”