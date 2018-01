So würde ein Flug durch den Orionnebel aussehen

Erdnächster „Kreißsaal“ von Sternen

Der Orionnebel, der vor rund 400 Jahren vom französischen Astronom Nicolas-Claude Fabri de Peiresc entdeckt wurde, ist eine produktive Geburtsstätte von Sternen in der Milchstraße. Unter allen bekannten "Kreißsälen" im All liegt dieser der Erde am nächsten und ermöglicht dadurch der Wissenschaft, den Prozess der Sternenentstehung besser zu verstehen. In den vergangenen Jahrzehnten fand man im Bereich dieses Gasnebels eine Vielzahl an werdenden Sternen und sternähnlichen Objekten – von massereichen Objekten mit mehreren Dutzend Sonnenmassen bis hin zu sogenannten Braunen Zwergen, die zu wenig Masse haben, um durch Wasserstofffusion zu Sternen zu werden.