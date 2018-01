Hauptverfahren für Airline in Korneuburg eröffnet

Das Landesgericht im niederösterreichischen Korneuburg hat das Insolvenzverfahren der Air-Berlin-Tochter Niki nach Österreich geholt. Bei dem am Freitag eröffneten Konkursverfahren handle es sich um ein Hauptverfahren im Sinne der EU-Insolvenzordnung, heißt es im Konkursedikt. Der Bieterprozess wird im Eiltempo wiederholt. FairPlane, ein Portal für Fluggastrechte, das Kundenforderungen von 1,2 Millionen Euro durchsetzen will, begrüßte diese Entscheidung. „Es freut uns sehr, dass das Landesgericht Korneuburg damit unserer Rechtsansicht folgt“, erklärte Andreas Sernetz, Geschäftsführer von FairPlane, das Anfang des Jahres den Insolvenzantrag für Niki in Korneuburg eingereicht hatte.