Wurde kleine Emilia in diesem Raum missbraucht?

Die Suche nach der Wahrheit in dem Drama um den Babymord im Spital und einen möglichen Kindesmissbrauch durch den Opa als dunkles Geheimnis gestaltet sich für die Ermittler schwierig. In einem "Familienvideo" samt zehnseitigem Protokoll hielten die Eltern erschütternde Aussagen der Tochter fest. Der "Krone" liegt zudem ein Foto jenes Ortes vor, an dem die kleine Emilia missbraucht worden sein soll.