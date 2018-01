Spektakulärer Raubüberfall im Pariser Hotel Ritz

Pariser Vendome-Platz: Boutiquen immer wieder Ziel von Überfällen

Rund um den Vendome-Platz befinden sich zahlreiche Luxusjuweliere. Die Boutiquen wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel von Überfällen. Nach einer Serie von fünf Überfällen in knapp sieben Monaten, die besonders brutal und riskant waren, wurden 2014 die Sicherheitsvorkehrungen in dem Viertel verstärkt. Dennoch gelang es im März 2016 zwei Tätern, den Juwelier Chopard am Place Vendome auszurauben. Bewaffnet mit einer Pistole und einer Granate erbeuteten sie Schmuck im Wert von sechs Millionen Euro. In dem Fall wurden schließlich im vergangenen April drei Verdächtige festgenommen.