„Pferde für Polizeieinsatz ungeeignet“

Jede Dressur in Richtung Polizeieinsatz widerspreche einer artgemäßen Haltung, da der natürliche Fluchtinstinkt der Tiere in vielen Situationen zwangsläufig unterdrückt werden müsse, hieß es am Dienstag in einer Aussendung von "Vier Pfoten". Ein Tier ungerechtfertigt in schwere Angst zu versetzen, wie es unweigerlich bei der Dressur passieren würde, falle eigentlich unter Tierquälerei und ist verboten.