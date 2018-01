Wirksamste Impfung in Österreich nicht lieferbar

Eine Grippewelle steht bevor, doch ausgerechnet jener Vierfach-Impfstoff, der am besten schützt, ist in Österreich nicht mehr lieferbar. In den heimischen Apotheken sind nur genügend Dreifach-Impfstoffe gegen Influenza vorhanden, die aber gegen Influenza-B-Viren der Linie Yamagata nicht wirken. Doch genau diese haben in der bisherigen Saison mehr als die Hälfte der heimischen Grippefälle verursacht.