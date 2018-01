„Pflichtbesuch im KZ für alle Asylwerber“

Nach Cheblis Ansicht ist es sinnvoll, "dass jeder, der in diesem Land lebt, verpflichtet wird, mindestens einmal in seinem Leben eine KZ-Gedenkstätte zu besuchen“, so die Staatssekretärin gegenüber der "Bild am Sonntag". Das müsse selbstverständlich auch für jene Menschen gelten, die "neu zu uns gekommen sind". Chebli spricht von einer "besorgniserregenden Entwicklung bei muslimischen Einwanderern der dritten Generation", denen die Identifikation mit Deutschland deutlich schwerer falle, als das noch bei ihr selbst der Fall war.