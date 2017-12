Brennen heute wieder Israel-Flaggen in Berlin?

Die Proteste arabischer Gruppen richten sich gegen die von Trump verkündete Anerkennung Jerusalems als alleinige Hauptstadt Israels. Als Reaktion waren am Freitag bei einer pro-palästinensischen Kundgebung am Brandenburger Tor in der Nähe der US-Botschaft israelische Flaggen verbrannt worden. Zehn Menschen wurden festgenommen, vor allem aber wegen Körperverletzungen und Beleidigungen.

Verbrennen von Flaggen grundsätzlich nicht verboten

Das Verbrennen von Flaggen ist grundsätzlich in Deutschland nicht strafbar. Das gilt auch für die israelische Fahne. Strafbar wird das nach Paragraf 104 des Strafgesetzbuches aber, wenn die Flagge als Hoheitszeichen verwendet wird, also etwa an einem Mast vor einer Botschaft oder einem Regierungsgebäude hängt. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilte die Fahnenverbrennungen allerdings scharf: "Wir wenden uns gegen alle Formen von Antisemitismus und Fremdenhass", sagte sie am Montag. "Der Staat muss mit allen Mitteln des Rechtsstaats dagegen einschreiten."